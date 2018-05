Mit Scheunenfest und Rockmusik

Anzeige

Hohebucher.Das Evangelische Bauernwerk feiert am ersten Juni-Wochenende sein 70-jähriges Bestehen. Am Samstag, 2. Juni, spielt die Rock’n’Roll-Band „The Ponycars“ beim Scheunenfest in Waldenburg-Hohebuch. Festbeginn ist um 19.30 Uhr.

Der Hohebucher Tag am Sonntag, 3. Juni, beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, mit Landesbischof Frank July. Nach dem Mittagessen erwartet die Besucher auf dem gesamten Gelände ein buntes Rahmenprogramm, Ausstellungen und Mitmach-Aktionen für Groß und Klein. Um 15 Uhr hält Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch den Festvortrag und um 16.30 Uhr gibt Landesbauernpfarrerin G. Walcher-Quast ein „Wort auf den Weg“. pm