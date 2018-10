Mit Schürhaken Polizist angegriffen

Blaufelden.Bereits am Samstagvormittag erstattete eine Frau bei der Polizei eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen ihren 55-jährigen Lebensgefährten. Danach wurde die Geschädigte von einem Polizeibeamten in ihre Wohnung begleitet, um dort persönliche Gegenstände abzuholen. Sofort nach Öffnen der Haustüre wurde der Polizeibeamte von dem Beschuldigten mit einem Schürhaken angegriffen. Der Polizist konnte den Angriff abwehren und dem Mann den Haken abnehmen. Der Beamte ging dann zum Dienstfahrzeug, um dort den Schürhaken abzulegen. In diesem Moment wurde er erneut durch den Mann mit einem Stromkabel angegriffen. Der Beamte wehrte sich mit seinem Schlagstock. Danach konnten weitere Polizeibeamte den Beschuldigten festnehmen. Der angegriffene Polizeibeamte wurde leicht verletzt. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. pol

