Mit Stahlkugeln auf Auto und Scheibe geschossen

Bühlertann/Schwäbisch Hall.Nachdem die Polizei bereits von insgesamt zwölf Straftaten durch Schüsse mit Stahlkugeln berichtet hat, die sich hauptsächlich in Ober- und Untersontheim ereignet haben, wurde im Nachhinein festgestellt, dass zwischen dem 9. und dem 16. April ein Fenster einer Gaststätte in der Hauptstraße in Bühlertann ebenfalls mit einer Stahlkugel beschossen wurde. Der Sachschaden beträgt 400 Euro. Weiter wurde am ein Opel Vivaro eines 55-jährigen Fahrers beschossen. Der Mann fuhr auf der L 1060 von Schwäbisch Hall nach Sulzdorf. Unmittelbar nach dem Waldstück Hasenbühl wurde auf die Frontscheibe des Opels geschossen. Die Scheibe wurde hierbei beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 800 Euro. Ein Zusammenhang dieser Taten mit den Straftaten im Zeitraum vom 11. bis 14. April in Ober- und Untersontheim ist wahrscheinlich. Die Gemeinde Obersontheim hat für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen eine Belohnung in Höhe von 2 000 Euro ausgesetzt. Diese Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört und wird unter Ausschluss des Rechtsweges vergeben. pol