Mit ungeheurer Wucht

Schillingsfürst.Mit 20 Jahren besuchte Ludwig Doerfler, neben dem Dienst in der Bayerischen Landespolizei in München, eine private Malschule in Schwabing in seinen dienstfreien Tagen sowie abends. Mit 28 Jahren begann Doerfler in der Akademie der Bildenden Künste in München zu studieren. Im zweiten Semester gewann Doerfler den 1. Preis für Graphik bei Professor Julius Diez. Während des Studiums räumte er fast alle wichtigen Preise und Stipendien von der Akademie ab und wurde als Meisterschüler mit eigenem Atelier ausgezeichnet.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Doerfler, bekannt in der Nachkriegsära hauptsächlich als Maler der fränkisch-hohenlohischen bäuerlichen Landschaft, eine steile Karriere als Stecher, Radierer oder Lithograph hätte einnehmen können.

Eine Sonderausstellung im Doerfler-Museum Schillingsfürst zeigt komplett Doerfler aus dem Depot, der Grafiken von ungeheurer Wucht und Dynamik schuf. Damit wird eine ganz neue Facette seines künstlerischen Wirkens erschlossen und zeigt die große Bandbreite des Schillingsfürster Künstlers. Der „vergessene“ Doerfler wird in diesen Werken lebendig und stellt die Frage nach seinen künstlerischen Wurzeln und Werten neu. dms