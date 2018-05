Mit Wohnmobil auf und davon

Anzeige

Ochsenfurt.Kino am Nachmittag – das gemeinsame Angebot des Katholischen Seniorenforums im Dekanat Ochsenfurt und des Casablanca-Kinos – zeigt am Mittwoch, 9. Mai um 14.30 Uhr den Film „Das Leuchten der Erinnerung“.

Die Überraschung ist groß, als Will seine Eltern frühmorgens abholen will: Ella und John haben sich mit ihrem alten Wohnmobil einfach davongemacht. Auch Wills Schwester Jane weiß nichts von der plötzlichen Flucht ihrer Eltern. Dabei leidet Vater John, ein ehemaliger Uni-Dozent, schon seit Längerem unter Alzheimer und Mutter Ella ist an Krebs erkrankt. Es war Ellas Idee, mit John auszubüchsen und noch einmal die alte Route nach Florida zum Geburtshaus Hemingways zu nehmen, schließlich gilt es eine 50-jährige Ehe zu würdigen. pm