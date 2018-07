Mittelalterliches Spektakel

Anzeige

Öffnungszeiten: Freitag: 16 bis 23 Uhr, Samstag: 11 bis 23 Uhr, Sonntag: 11 bis 19 Uhr. Ritter-Turnier: Freitag 19 Uhr, um 22 Uhr Feuershow. Samstag: 14 und 19 Uhr, 22 Uhr Feuershow, Sonntag: 13 und 17 Uhr. Karten gibt es an der Tageskarte. Die Fränkischen Nachrichten verlosen außerdem 3x2 Eintrittskarten für die Auber Ritterspiele. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an die Adresse gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Ritterspiele“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse angeben. Der Einsendeschluss ist am Dienstag, 17. Juli, 12 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

