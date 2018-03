Mobilität wird deutlich verbessert

Anzeige

Ansbach.„Durch die S-Bahn-Verlängerung bis nach Dombühl wurde der öffentliche Nahverkehr in unserer Region erheblich aufgewertet, insbesondere in den Abendstunden und an den Wochenenden. Die Fahrtmöglichkeiten haben sich insgesamt erhöht, die Mobilität konnte deutlich verbessert werden und auf anfängliche Probleme wurde bereits mit Anpassungen der Busanbindung reagiert“, so Landrat Dr. Ludwig (Ansbach).

Die erste Bilanz der Deutschen Bahn zur S-Bahn-Verlängerung fällt positiv aus: „Wir konnten in den ersten Wochen bereits zahlreiche zusätzliche Fahrgäste in den verlängerten S-Bahn-Zügen begrüßen. Auch der neue Haltepunkt in Leutershausen-Wiedersbach wird erfreulich gut genutzt“, sagt Marco Schimmich, Verkehrsvertragsmanager Franken bei der DB Regio AG. „Und mit einer durchschnittlichen Pünktlichkeit von 97,9 Prozent (Stand Ende Februar) waren die Züge der S4 sehr zuverlässig unterwegs“, ergänzt Schimmich in einer Pressemitteilung.

Voraussichtlich Mitte April 2018 wird die Bahn die Aufzüge im Bahnhof Dombühl (südlich von Schillingsfürst) in Betrieb nehmen und damit die barrierefreie Erreichbarkeit des neuen S-Bahnsteigs sicherstellen.