Mondscheinkino richtig genießen

Anzeige

Zum elften Mal veranstalten die Mitglieder des Bundes der Selbständigen“ (BDS) Schrozberg mit dem Rothenburger Kinobetreiber Thilo Seizinger das Open-air-Film-Festival am Sportgelände.

Schrozberg. Wie bereits in den vergangenen vier Jahren, kommen die Filme nicht mehr von der Rolle, sondern liegen in digitaler Qualität vor. Der erste von sechs Filmabenden ist am Dienstag, 24. Juli. Gezeigt wird die deutsche Komödie „Hot Dog“ mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer

Die Schrozberger Selbstständigen beteiligen sich nicht nur an den Kosten, sie organisieren auch alles im Voraus und stellen Hütten und Zelte auf. Sie sind außerdem für die Bewirtung an den sechs Abenden zuständig. Insgesamt werden somit über 50 BDS-Mitglieder und deren Angehörige für das Wohl der Gäste sorgen.