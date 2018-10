Motorradfahrer schwer verletzt

Blaufelden.Auf der B 290 ereignete sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Der 72 Jahre alte Mann war gegen 15.45 Uhr mit seiner Kawasaki zwischen Rot am See und Blaufelden unterwegs. Vor ihm fuhren mehrere Fahrzeuge, die etwa auf Höhe Schuckhof wegen eines Linksabbiegers abbremsen mussten. Der nachfolgende Motorradfahrer fuhr in der Folge auf einen Transporter auf, der von einem 28-Jährigen gelenkt wurde. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und durch den Notarzt versorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

