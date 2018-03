Musical entführt Zuhörer nach Afrika

Anzeige

Nach zwei Jahren Pause zeigen die Frankenfestspiele nun auch wieder ein professionelles Theaterensemble auf der Röttinger Freilichtbühne: das Westdeutsche Tourneetheater ist am 3. Juni um 16 Uhr und 4. Juni um 10 Uhr mit dem Klassiker „Robin Hood“, einem Abenteuerstück für Kinder ab fünf Jahren, zu Gast. Am 9. Juni um 17 Uhr beweisen Schulchöre der Region ihr Können beim „Musikalischen Aperitif“, darunter sind der Chor der Realschule am Maindreieck, des Gymnasiums Weikersheim sowie der Grundschule Giebelstadt und die Jongliergruppe des Gymnasiums Veitshöchheim. Weitere Schulgruppen können sich noch anmelden.

Der Eintritt zum „Musikalischen Aperitif“ ist frei. Vom 30. Juli bis zum 3. August von jeweils 9 bis 16 Uhr können Kids beim fünftägigen Musicalworkshop „Peter Pan rockt Nimmerland“ in der ersten Sommerferienwoche teilnehmen.

Beliebte Dozenten

Die bekannten und beliebten Dozenten sind in diesem Jahr wieder Christina Enders (Schauspiel), Kathleen Bauer (Choreografie) und Walter Lochmann (Gesang). Plätze sind aktuell noch frei. Nähere Informationen, alle Termine und weitere Angebote des Jungen Theaters zum Beispiel Theaterpädagogik findet man im Internet auf www.frankenfestspiele.de.

Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018