Schwäbisch Hall.Staubtrockene Gitarrenriffs, ein sattes Schlagzeug, ein pumpender Bass und ein charismatischer Leadsänger: „The Band of Rascals“ sind klassischer Rock’n’Roll: Am Dienstag, 5. Februar, kommt die Band aus Vancouver/Kanada ins Haller Anlagencafé. Das Konzert beginnt um 21 Uhr.

Erstmals ist die kanadische Band „The Band of Rascals“ in Europa unterwegs. Nach euphorisch bejubelten und oft ausverkauften Konzerten in Spanien und Italien kommt die Band um den charismatischen Leadsänger Sam Trainor nun nach Deutschland. „Musik, die atmet, brummt und pulsiert“ und zwischen Vintage Southern Blues und Siebziger-Jahre-Roots-Rock mäandert, heißt es in einer Pressemitteilung. Kritiker verorten das Quartett irgendwo zwischen den Black Keys, Led Zeppelin, den Kings of Leon und Pearl Jam. Ihre neue EP „Tempest“ haben Sam Trainor, Malcom Owen-Flood, Sean Marcy und Marcus Mahas gemeinsam mit Eric Ratz im Kult-Studio „The Warehouse“ von Bryan Adams aufgenommen. Für „Canadian Beats“ zählt das neue Album der „Band of Rascals“ zu einem der besten Rock-LP’s des Jahres und die Formation selbst zur kanadischen Spitze junger Rockbands.

Karten können per E-Mail an info@anlagencafe.de reserviert werden. Das Anlagencafé befindet sich im Schwäbisch Haller Stadtpark (Ackeranlagen 6).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019