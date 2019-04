Rothenburg.Tangos, internationale Folklore und Klassikbearbeitungen mit dem jungen nordbayerischen Saxophonensemble „Saxalavista“ sowie erstmalige Einblicke in das Innere der neuen Skulptur „Kubus neben der Tauber 2018/2019“ der Berliner Künstlerin Ulrike Mohr werden den Ostersonntag, 21. April, in der Tagungsstätte Wildbad prägen. Hier geht an Ostern traditionell um 13.30 Uhr das Sonntagscafé in seine Saison und bietet bis einschließlich Erntedank an nahezu allen Sonn- und Feiertagen Kaffee- und Kuchenspezialitäten an.

Zugleich kehren mit dem Ostersonntag auch die regelmäßigen Konzerte im Rokokosaal, Sonderführungen, Ausstellungseröffnungen und andere kulturelle Angebote zurück. Die Reihe wird am 21. April, 15 Uhr, durch vier Saxophone eröffnet. „Saxalavista“ offeriert im Rokokosaal eine bunte musikalische Mixtur aus spanischer sowie ungarischer Folklore, Klassik-Bearbeitungen und Tangos. Ab ca. 16 Uhr ist das Quartett außerdem im Wildbad-Park zu hören.

Hier wird die neue Skulptur der Berliner Künstlerin Ulrike Mohr übergeben. Die Bildhauerin war im vergangenen Jahr Stipendiatin des Programms art residency wildbad.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019