Muslime reinigen Innenstadt

Crailsheim.Neun Jugendliche der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde haben die Crailsheimer Innenstadt vom Dreck der Silvesternacht befreit. Es war die fünfte Aktion dieser Art.

Jochen Bolze sitzt seit 7 Uhr am Steuer seiner Kehrmaschine. Am Marktplatz, in der Langen Straße, am Schweinemarktplatz und anderswo dreht er seine Runden und reinigt die Straßen. Doch Bolze ist an diesem Morgen nicht der

...