Muße und Poesie

Rothenburg.Das Weihnachtsfest steht bevor, und die Vorfreude erreicht einen Höhepunkt, vielleicht aber auch der Vorbereitungsstress: Eine gute Stunde der Muße und der Poesie will der fränkische Barde und Pfarrer Andy Lang mit seinem Publikum vor dem dritten Advent zelebrieren.

Deutsche adventliche Lieder

Er gastiert am Samstag, 15. Dezember, um 16 Uhr in der Spitalkirche Heilig Geist. Traditionell stehen dabei eher deutsche adventliche Lieder – natürlich zur keltischen Harfe gesungen, auf dem Programm. Die Musik wird eingerahmt von poetischen Texten und phantasievollen Geschichten. Konzertkarten gibt es im Vorverkauf beim Rothenburger Tourismus-Service, Telefon 09861 / 404-800, sowie an der Nachmittagskasse.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018