Muttis Kennzeichen an eigenem Auto

Künzelsau.Weil ein 18-Jähriger Mann am Sonntagnachmittag am Kreisverkehr an der Straße Wertwiesen in Künzelsau beim Erkennen eines Streifenwagens ziemlich erschrocken wirkte und die Geschwindigkeit seines Autos deutlich erhöhte, folgten die Polizeibeamten dem Mann. Sie fanden sein Fahrzeug am Ende des Gerbhausweges wieder.

Es stellte sich im Zuge der nachfolgenden Emittlungen heraus, dass der 18-Jährige aus einem bestimmten Grund vor den Polizeibeamten geflüchtet war.

Er hatte sein Fahrzeug erst wenige Tage zuvor gekauft und es bisher noch nicht für den Straßenverkehr zugelassen.