Nach Brand werden Millionen investiert

Schwäbisch Hall.Aus einem Unglück kann auch etwas Gutes erwachsen: Nach dem Brand im Heimbacher Hof im Mai 2018 geht es nun an den Wiederaufbau. Der Schwäbisch Haller Gemeinderat hat am Montagabend den Vorschlägen der Verwaltung für den Neu- und Umbau und der Bereitstellung der erforderlichen Mittel im Doppelhaushalt 2020/21 einstimmig zugestimmt.

Mit dem Wiederaufbau wird sich im Heimbacher Hof nun Vieles verändern: An der Stelle des abgebrannten Werkstatt-Gebäudes soll ein Multifunktionsgebäude entstehen. In diesem wird Platz sein für Konzerte, Jugenddiscos und Feste, Platz zum Skaten oder Spielen, wenn das Wetter mal schlecht ist. Auch eine Kletterwand ist geplant, zudem Räume für Jugendliche, die bisher im Heimbacher Hof fehlen. Sobald der Neubau steht, soll das bestehende Disco-Gebäude saniert werden. Künftig finden dort die Werkstätten ihren Platz.

Die Pläne sind das Ergebnis eines Prozesses, in dem Kinder, Jugendliche, Eltern, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung, Verwaltung und weitere Kooperationspartner beteiligt waren. Von den mehr als 70 Beteiligten wurden Ideen und Anregungen zu den zukünftigen Angeboten am Heimbacher Hof gesammelt und die notwendigen räumlichen Voraussetzungen definiert. Diese Form der Beteiligung wird auch im weiteren Planungs- und Bauprozess beibehalten werden.

Die Bauverwaltung rechnet damit, dass der Wiederauf- und Umbau im Heimbacher Hof in zwei bis zweieinhalb Jahren beendet sein wird. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 2,6 bis 2,8 Millionen Euro, je nachdem, ob die Planungen von der Stadt Schwäbisch Hall übernommen oder extern vergeben werden. Mit der Gebäudeversicherung wurde eine gute Lösung gefunden, sie erstattet insgesamt rund 770 000 Euro. Hinzu kommt die Erstattung durch die Inventarversicherung sowie Spenden an den Heimbacher Hof, die die hohe Wertschätzung der Arbeit der Einrichtung in der Bevölkerung widerspiegeln.Die Stadt Schwäbisch Hall selbst wird somit rund 1,8 bis 2,0 Millionen Euro investieren.

„Nach dem Brand wird der Heimbacher Hof nicht nur wieder aufgebaut – diese zentrale Einrichtung der städtischen Kinder- und Jugendarbeit wird weiterentwickelt und den veränderten Bedürfnissen vor Ort angepasst“, sagte Thomas Gerstenberg, Leiter des zuständigen Fachbereichs Zentrale Steuerung, zu den Plänen. stv

