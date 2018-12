Nach Mitgliedern gestaffelt

Röttingen.Ab dem Jahr 2019 können die Röttinger Vereine mit einer höheren Zuwendung der Stadt rechnen. Seit Jahren wird über die bisherige Vereinsförderung diskutiert. Eine neue Richtlinienverordnung bringt nun Klarheit in das System. Die Basisförderung für anerkannte Vereine/Organisationen beträgt jährlich 100 Euro. Vereinseigene Sportstätten (Eigentum oder Erbbauchrecht mit eigener Unterhaltsverpflichtung) werden mit 250 Euro bedacht. Der neue Zuschuss ist auch an die Mitgliederzahl gekoppelt, so erhält der Verein bei einer Mitgliederzahl von 20 bis 50 100 Euro, 51 bis 100 150 Euro, 101 bis 200 200 Euro sowie bei mehr als 201 250 Euro. Eine aktive Teilnahme am Volksfest wird mit 100 Euro belohnt. Eine Sonderförderung von 250/100 Euro erhalten die Feuerwehrvereine in Stadt und Ortsteilen. Für das aktuelle Jahr werden die Zuwendungen wie im Vorjahr ausbezahlt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018