Nach Pfefferspray-Einsatz in die Arrestzelle

Künzelsau.Recht rabiat verhielt sich am Samstagnachmittag ein 29-Jähriger in Künzelsau. Kurz nach 16 Uhr rief eine Frau bei der Polizei an und bat um Hilfe, weil ihr Mann sie schlage.

Die angerückten Beamten konnten ermitteln, dass der Ägypter seine Ehefrau mit einem Gürtel traktierte, so dass diese mehrere Verletzungen erlitt. Da er sich nicht aus dem Haus weisen ließ, sollte er mitgenommen werden. Dies akzeptierte er auch nicht, weshalb die Beamten ihm Handschließen anlegen wollten. Dagegen wehrte sich der Mann handfest. Der 29-Jährige schlug und trat gegen die Beamten, wobei ein Ordnungshüter und dessen Kollegin leichte Verletzungen erlitten. Seltsamerweise erhielt der Mann dabei Hilfe von seiner Frau, die die Polizisten behinderte. Der wütende Mann konnte erst zur Raison gebracht werden, als Pfefferspray eingesetzt wurde. Er musste seine Freiheit mit einer Gewahrsamszelle tauschen. pol