Nach Unfall geflüchtet

Rothenburg.Eine Autofahreir befuhr am gestreigen Freitag den Kapellenplatz in Rothenburg ob der Tauber in Richtung Milchmarkt. Plötzlich fuhr ein Pkw-Fahrer, der links am Fahrbahnrand stand, los und stieß gegen das vorbeifahrenden Fahrzeug. Der Fahrer des anfahrenden Pkw beachtete den Zusammenstoß nicht und fuhr unbeeindruckt weiter. Die aufmerksame 17-jährige Enkelin und Mitfahrerin im Pkw der Fahrerin merkte sich jedoch das amtliche Kennzeichen des Unfallverursachers.

Gegen den Flüchtigen laufen jetzt Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Schäden an beiden Fahrzeugen werden auf rund 2000 Euro geschätzt. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019