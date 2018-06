Nachbarn mit einem Schuss niedergestreckt

Anzeige

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Tatverdächtige auf dem Feuerwehrfest in Euerhausen gegen 15.45 Uhr den Geschädigten durch einen Schuss aus naher Entfernung massiv verletzt. Der Tatverdächtige verließ unmittelbar nach der Schussabgabe durch die aktuell noch nicht näher benennbaren Waffe das Festgelände und fuhr mit seinem Auto zu seiner Wohnanschrift im Landkreis Würzburg. Der 55-jährige Geschädigte, der schwerste Verletzungen im Oberkörperbereich erlitten hatte, wurde per Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik geflogen, wo er sofort notoperiert wurde. Sein Zustand galt als kritisch, aber nicht lebensbedrohlich.

Die Einsatzleitung hatte die Polizeiinspektion Ochsenfurt inne, die Unterstützung von benachbarten Dienststellen erhielt. Auch Streifen aus dem benachbarten Baden-Württemberg waren alarmiert worden und standen auf Abruf bereit. Der Beschuldigte wurde durch Aussagen von Zeugen rasch identifiziert. Da er sich nach der Tat auf seinem Grundstück aufhielt, wurde zunächst das Anwesen umstellt und gesichert. In einem günstigen Moment gelang den Polizisten dann schließlich nur 45 Minuten nach der Tat die Festnahme des 70-Jährigen. Dabei wurde eine Beamtin leicht verletzt. Das bereits verständigte Spezialeinsatzkommando wurde somit nicht benötigt. Anschließend übernahm die Würzburger Kriminalpolizei vor Ort die Sachbearbeitung.

Der zuständige Staatsanwalt hat bereits die Sicherstellung des Fahrzeugs des Tatverdächtigen, die Durchsuchung von Auto und Wohnanwesen, sowie die Vorführung des Beschuldigten am Sonntag beim zuständigen Ermittlungsrichter angeordnet.

Der Beschuldigte wurde nach der Festnahme umgehend zur Dienststelle der Kriminalpolizei Würzburg gebracht. Zwischen dem Beschuldigte und dem Opfer gibt es eine „Vorbeziehung“ – beide sind seit langen Jahren Nachbarn. Die Hintergründe der Tat sowie das Motiv des 70-jährigen sind aber noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Würzburger Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt werden.

Dringend Zeugen gesucht

Die Beobachtungen von Zeugen sind zur Rekonstruktion des Tagesablaufes von großer Wichtigkeit. Die Sachbearbeiter des Falles bitten deshalb Zeugen, die das unmittelbare Tatgeschehen, die Flucht des Tatverdächtigen vom Festgelände oder auch relevante Handlungen vor der Tat beobachtet haben, sich unter Telefon 0931/457-1732 zu melden. Auch Personen, die möglicherweise Filmaufnahmen von der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden und den Beamten dieses Videomaterial zugänglich zu machen. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.06.2018