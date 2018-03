Nachhaltigkeit im Fokus

Anzeige

Schwäbisch Hall.Zwei Tage lang tauschten sich Klimaexperten aus ganz Deutschland in Schwäbisch Hall aus. Sie beteiligen sich an dem Projekt „Kommunale Klimapartnerschaften“, das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) finanziert wird. Ziel des Projektes ist gemeinsam mit Kooperationspartner aus dem globalen Süden dem Klimawandel auf internationale Ebene entgegen zu wirken.

Neben der Stadt Schwäbisch Hall sind am Projekt sowohl Großstädte wie Köln, Bremen und München als auch kleinere Kommunen wie die Gemeinden Ilsfeld beteiligt. Das Netzwerktreffen diente dem Erfahrungsaustausch nach den ersten Besuchen in den Partnerkommunen in Afrika oder Südamerika. Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim und Stefano Rossi, der Klimaschutzbeauftragte der Stadt Schwäbisch Hall, waren kürzlich nach Okahandja (Namibia) gereist, um erste Projekte auszuloten.

Die Vertreter aus Kommunen und Vereinen berichteten im Haus der Bildung über den aktuellen Stand ihrer Partnerschaften und informierten sich über mögliche Unterstützungsangebote.