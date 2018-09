Natur und Vergänglichkeit

Feuchtwangen.Mit einer Retrospektive im Fränkischen Museum will die Stadt Feuchtwangen Walter Seidel ehren, der als freischaffender Künstler in 50 Jahren ein umfangreiches künstlerisches Lebenswerk geschaffen hat.

Der 1950 in Kloster Sulz bei Rothenburg/Tauber geborene Maler wuchs in Dombühl auf. Die Natur im ländlichen Franken wurde von ihm als idyllisch empfunden und intensiv wahrgenommen. Die Gegend um Dombühl, die damals noch unberührten Flussauen entlang der Sulzach, die Wiesen und Bächlein sind für Walter Seidel bis heute wichtige und prägende Kindheitserinnerungen. Bereits in jungen Jahren war Walter Seidel empfänglich für Geschichte und für den Reiz historischer Gebäude. In Rothenburg und Ansbach studierte er die Bauwerke der Gotik, deren filigranes Maßwerk ihn tief beeindruckte. Die Kunst der alten Meister beeinflusste ihn maßgeblich, besonders die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts. Seine berufliche Bildung erwarb er zunächst in der Teppichweberei Feuchtwangen als Musterzeichner-Patroneur.

Ab 1969 studierte er Design für Webwaren am Staatlichen Technikum für Textilindustrie in Reutlingen. Mit 24 Jahren machte er sich als bildender Künstler selbstständig. Seine bevorzugten Techniken sind Öl auf Leinwand und Gouache. Komplexe Kompositionen bereitet er detailliert vor, mit Bleistift- oder Federzeichnungen sowie mit Aquarellen. Seine Malerei „alla natura“ umfasst die Natur in ihrer Vergänglichkeit, Feldblumen, Landschaften, Stadtansichten, Marktplätze, historische Küchen und Interieurs, Apotheken, Miniaturen und fantastische Welten.

Walter Seidel lebt und arbeitet heute vorwiegend in Aschaffenburg. Auch in Dombühl besitzt er ein Atelier. Ausstellungen seiner Werke waren bereits in Frankfurt, Köln, Aschaffenburg, Mainz, Würzburg, in Luxemburg und in Cannes zu sehen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018