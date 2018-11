Neue Ideen vorstellen und entwickeln

Buchenbach.Eine „Leader“-Projektwerkstatt findet am Dienstag, 20. November ab 18 Uhr im Herrenhaus Buchenbach, Langenburger Straße 10, in Mulfingen-Buchenbach unter dem Motto „Gestalten Sie Ihre Region aktiv mit“ statt.

Das Leader-Regionalmanagement des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber bietet allen interessierten Bürger und Bürgerinnen einen Workshop, die sogenannte Projektwerkstatt, an. Das europäische Programm bietet eine breite Facette an Fördermöglichkeiten für Projekte zur Entwicklung des Ländlichen Raums.

Mit Erfahrungsbericht

Unabhängig davon, ob die Teilnehmer bereits eine Projektidee haben oder nicht, möchten die Veranstalter in thematischen Arbeitsgruppen neue Ideen und Ansätze für die Region entwickeln. Außerdem bietet der Workshop die Gelegenheit, in Arbeitsgruppen Projektideen zu diskutieren und inhaltlich weiterzuentwickeln. Zu Beginn wird es einen Input zum Thema Grundversorgung im Ländlichen Raum sowie einen Erfahrungsbericht eines Leader-Projektträgers geben.

Anmeldung per E-Mail bis spätestens 16. November an die Adresse Lukas.Breuer@Hohenlohekreis.de oder per Telefon 07938 / 6689393 für die für alle Teilnehmer kostenfreie Veranstaltung. pm

