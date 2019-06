Neue Lieder im Gepäck

Blaufelden.Das Jahr 2019 steht ganz im Zeichen der Veröffentlichung des zweiten Studio-Albums der „Boys in Black“. Nach intensiven Vorbereitungen und einem sehr erfolgreichen Wochenende im Tonstudio wurde den Fans im Rahmen eines exklusiven Gala-Abends das neue Album präsentiert. Nach weiteren Auftritten steht nun das nächste Highlight an: das Konzert am Samstag, 29. Juni, um 20.15 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) im Spektrum in Blaufelden. Schon zum vierten Mal in Folge gastiert das Vokalensemble im Spektrum. Karten im Rathaus Blaufelden oder unter Telefon 0 79 53 / 88 40.

