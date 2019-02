Neue Produkte und neue Ideen

Kupferzell.Das Landwirtschaftsam des Hohenlohekreises bietet für landwirtschaftliche Direktvermarkter sowie Interessierte eine zweitägige Fachtagung „Direktvermarktung auf neuen Wegen: Ideen, Trends, Entwicklungen“ an. Die Veranstaltung findet am 25. und 26. März an der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell, Schlossstraße 1, statt.

Die kulinarische Produktbörse am ersten Tag bietet

...