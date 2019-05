Neuer Standort in Tennessee

Mulfingen.Mit einem zweiten US-Produktionsstandort will Ebm-Papst seine Aktivität auf dem nordamerikanischen Markt stärken. In Johnson City, im US-Bundesstaat Tennessee, fertigt ddas Unternehmen künftig Ventilatoren für kälte-, klima- und lüftungstechnische Anwendungen. Dazu bezieht Ebm-Papst aktuell ein vorhandenes Produktionsgebäude und beginnt ab September mit der Serienfertigung.

Im Industriepark nahe Johnson City hat der Ventilatorshersteller zudem ein zwölf Hektar großes Grundstück erworben, um dort in einem zweiten Schritt ein neues Werk zu errichten, heißt es in einer Pressemitteilung. In den nächsten fünf Jahren plane man rund 37 Millionen Dollar (33 Millionen Euro) in dieses Projekt zu investieren und bis zu 200 Mitarbeiter zu beschäftigen. Der neue Standort sei eine „Ergänzung zu unserer Zentrale in Farmington.“

Ebm-Papst hat auf dem amerikanischen Markt schon eine lange Tradition. Bereits seit 1980 entwickelt, produziert und vertreibt das Familienunternehmen von Connecticut aus Ventilatoren und Motoren für den nordamerikanischen Markt und beschäftigt dort über 300 Mitarbeiter. Neben einem Produktprogramm für kälte-, klima- und lüftungstechnische Anwendungen, bietet man ein Kompetenzzentrum für Blechbearbeitung. pm

