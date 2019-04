Neues Angebot erweitert Portfolio

Künzelsau.Vor interessierten Unternehmensvertretern, Arbeitsamtsmitarbeitern und Lehrern wurde das Studienmodell „Studium mit vertiefter Praxis“ an der Reinhold-Würth-Hochschule vorgestellt. Mit Start des Sommersemesters 2019 stehen Studieninteressierten im technischen Bereich nun drei Varianten zur Auswahl: Vollzeitstudium, Kooperatives Studienmodell und – neu – Studium mit vertiefter Praxis. In den Studiengängen Automatisierungstechnik und Elektro-Maschinenbau, Elektrotechnik, Energiemanagement und Wirtschaftsingenieurwesen könne diese neue Möglichkeit gewählt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

40 Personen folgten dem Vortrag von Corinna Burgermeister, Koordinatorin Studienmodelle am Campus Künzelsau, über die Entwicklung, die Möglichkeiten und die Vorteile der neuen Studienform.

Die klassische Variante Vollzeitstudium lässt in der vorlesungsfreien Zeit viel Raum zum Vertiefen der Theorie und selbstorganisierter Praxiserfahrung in verschiedenen Unternehmen.

Für diejenigen, die vor ihrem Studium erst noch Praxiserfahrungen in Form einer Ausbildung sammeln möchten, bietet die Hochschule Heilbronn das bisherige Erfolgsmodell „Kooperatives Studium“ an. In fünf Jahren erarbeitet man hier zuerst einen IHK-Facharbeiterbrief innerhalb seiner gewählten Lehre und schließt im Anschluss das Bachelor-Studium an. Mit einem Partnerunternehmen hat man über die gesamte Dauer einen kompetenten Ansprechpartner, eine gesicherte stetige Vergütung und gute Aussichten auf einen Arbeitsplatz nach dem Studium. Die Erfahrungen aus diesem Modell und die starke Nachfrage nach einem dualen Studium ohne Ausbildung führten zur Erweiterung des Hochschulportfolios.

Das Studium mit vertiefter Praxis schließt ab dem Sommersemester 2019 am Campus Künzelsau die Lücke für diejenigen, die direkt ins Studium einsteigen, aber auf Praxiserfahrung und eine monatliche Vergütung nicht verzichten möchten. Für Unternehmen, aber auch für Studierende sei gerade das zugrunde gelegte Vollzeitstudium mit seinen flexiblen Möglichkeiten wie Auslands- und Urlaubssemester ein Vorteil, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Für Unternehmen aus der Region ist aber vor allem eines klar: Zukünftige, top-ausgebildete Ingenieure bleiben auch während des Semesters in der Region und haben ein um viele Praxiselemente bereichertes Studium.

Neben der Theorie ist der Kontakt zur Wirtschaft eine Kernkompetenz der Hochschulen für angewandte Wissenschaft. Die Studierenden profitieren von sehr gut ausgestatteten Laboren, Lehrbeauftragten aus der Industrie, Exkursionen und praktischen Projekten.

Wie bei anderen dualen Studiengängen steht die Bewerbung bei den Partnerunternehmen der Hochschule als erstes an. Hat man ein Unternehmen gefunden, erfolgt die Einschreibung an der Hochschule. In der wirtschaftsstarken Region sind viele Unternehmen Partner der Hochschule. Die Bewerber können sich nach Branche, Region oder Betriebsgröße entscheiden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019