Neues Domizil wird in Kürze bezogen

Das neue Verwaltungsgebäude in der Schloßstraße 3 in Kupferzell. © LRA

Kupferzell.Nach 15 Monaten Planungs- und Bauzeit ist es nun soweit: Die Mitarbeiter der Zulassungsstelle des Landwirtschaftsamtes und des Veterinäramtes, die bislang in der Hindenburgstraße 58 in Öhringen untergebracht sind, ziehen in ihre neuen Räume um. Der Umzug ist im Zeitraum vom 19. bis 28. Juni vorgesehen.

Am Mittwoch war die Zulassungsstelle letztmalig am Vormittag in Öhringen geöffnet. Ab 21. Juni wird man in Künzelsau zur Verfügung stehen. Mit der Zusammenlegung der Zulassungsstelle werden auch viele Neuerungen angeboten.

Die Öffnungszeiten werden ab dem 24. Juni angepasst: Montag bis Mittwoch: 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr; Donnerstag: 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 14 Uhr bis 17:30 Uhr; Freitag 7.30 Uhr bis 12 Uhr.

Es werden zusätzlich fünf Kurzzeitparkplätze für Besucher, insbesondere der Zulassungsstelle, ausgewiesen (zwei vor Gebäude D sowie drei an der Allee zwischen Gebäude A und B).

Des Weiteren wird ein Kunden-Info Telefon eingerichtet, welches unter 07940 / 18500 erreichbar ist. Alle Fragen rund um die Zulassungsstelle werden hier zügig beantwortet. Künftig ist es möglich, online abzufragen, wie lange die Wartezeiten vor Ort sind. Auch kann man bereits Fahrzeuge online abmelden und wieder zuzulassen.

Zusätzlich gibt es einen neuen Online-Service: Antragsdaten zur KFZ-Zulassung können vorab elektronisch an die Zulassungsbehörde übermittelt werden. Auf diese Weise wird der Vorgang der Zulassung vor Ort schneller abgewickelt und die Wartezeit verkürzt sich.

Ab Juli 2019 wird die Prüfung der Fahrzeug-Identnummern bei Import-Neufahrzeugen und für Ausfuhrfahrzeuge vereinfacht. Die Fahrzeuge können dann auch von technischen Prüfstellen und anerkannten Werkstätten unter bestimmten Voraussetzungen geprüft werden. Somit muss das Fahrzeug nicht bei der Zulassungsbehörde vorgefahren werden.

2000 Umzugskartons

Das Landwirtschaftsamt und das Veterinäramt werden im Zeitraum vom 24. Juni bis 28. Juni die Räume in Kupferzell beziehen. Die Ausstattung von 73 Arbeitsplätzen in 41 Büros werden die Lkw rotierend nach Kupferzell bringen. Einen Teil der geplanten 2000 Umzugskartons wird dabei über einen Außenaufzug nach unten gebracht.

Es wird um Verständnis gebeten, dass die betroffenen Kollegen während der Umzugswoche nur eingeschränkt zu erreichen sind. Es kann auch per Mail Kontakt aufgenommen werden. In dringenden Fällen sind die Mitarbeiter unter Telefon 07940 / 18601 (Landwirtschaftsamt) oder 07940 / 18670 (Veterinäramt) erreichbar.

Nach dem Umzug sind die Mitarbeiter zu den allgemein geltenden Öffnungszeiten des Landratsamtes auch in Kupferzell persönlich erreichbar: Montag bis Freitag: 8.30 bis 12 Uhr; Donnerstag: 14 bis 17.30 Uhr. Die Telefonnummern der Ansprechpartner bleiben in Kupferzell gleich. Neu ist ab Juli lediglich die Anschrift: Schloßstraße 3, 74635 Kupferzell. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019