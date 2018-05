Neues Leben eingehaucht

Anzeige

Aub.Ein Kabarett-Abend mit Barbara Grabowski und ihrem Programm „Frau G. und andere Geräte“ findet am Sonntag, 13. Mai, um 20 Uhr bei Ars Musica in Aub statt.

Wer kennt ihn nicht, den Friedhof der vergessenen Haushaltsgeräte? Einst voller Enthusiasmus angeschafft, verstauben sie nun auf und in Schränken, fristen ein trauriges Dasein in Nutzlosigkeit und Agonie, sei es Donut-Maker, Dampfgarer oder Penispumpe. Doch an diesem Abend haucht Frau G. ihnen nochmals Leben ein und hilft ihnen, den Glanz vergangener Tage wieder herauf zu beschwören! Frau G. singt, dichtet, musiziert und schockiert, wenn es sich anbietet. Alle Lieder fließen aus eigener Feder, wobei die Inspiration mal in einer Singlebörse, mal vor der Abstellkammer oder auch von einer Fischtheke aus mit ihren schleimigen Tentakeln nach ihr greift. Frau G. ist käuflich, kann aber auch seriös. Wenn sie keine Brille trägt, darf man sie sogar ansprechen!