Nicht Profit, sondern Menschen

In Stuttgart macht sie ihr zweites Staatsexamen, arbeitet als Rechtsanwältin und gründet 2013 mit ihrem Mann und einer Modedesignerin ein humanitäres Modelabel. Für ihr Engagement wird sie im Jahr 2015 mit dem „Goldenen Bild der Frau“ ausgezeichnet und einer breiten Öffentlichkeit bekannt.

Ihr Modelabel „eyd – Humanitarian Clothing“ produziert nicht nur biologisch erzeugte und faire gehandelte Mode, sondern setzt sich auch für humanitäre Arbeitsbedinungen der Näherinnen ein. Gemeinsam mit der karikativen Partnerwerkstatt Chaiim entsteht ein Großteil der „eyd“-Produkte in Mumbai. Die indische Partnerorganisation beschäftigt Frauen, die früher Opfer von Menschenhandel waren.

Im Fokus der Produktion steht nicht das Produkt oder der Profit, sondern die Produzentinnen. So achtet „eyd“ auch auf die Belastbarkeit der Frauen, indem sie möglichst puristische Designs entwickeln. Bei Chaiim lernen die Frauen jedoch nicht nur einen Beruf und werden für ihre Arbeit fair bezahlt, sondern werden zusätzlich therapeutisch begleitet, erhalten Schulunterricht und werden ermutigt, ihr Leben selbst zu gestalten. Anhand eines Stempels, der in jedes Kleidungsstück integriert ist, können die Käufer nachvollziehen, welche Frau ihr Kleidungsstück hergestellt hat.

Neben der humanitären Arbeit legt das Unternehmen einen weiteren Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. Dies schlägt sich sowohl in der Auswahl der Stoffe, als auch in der Produktion und im Versand der Ware an den Kunden nieder, wozu lediglich Kartons, aus recyceltem Altpapier verwendet werden. Der Überproduktion, welches ein großes Problem in der Modeindustrie ist, wird entgegengewirkt, indem [eyd]- Käufern die Möglichkeit geboten wird Teile der Kollektion bereits vor Kollektionsstart vorzubestellen (www.eyd-clothing.com).

In Zukunft möchte „eyd“ sich neben Indien auch in Deutschland und weiteren Ländern engagieren.

Die Kraft für diese Arbeit schöpft Natalie Schaller aus ihrem Glauben. Darüber und über die Herausforderungen ihrer Tätigkeit spricht Natalie Schaller ausführlich in ihrem Vortrag. Interessierte sind herzlich dazu eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Seit über 50 Jahren besteht der Verein „Aktive Junge Christen“ (AJC) im nördlichen Altkreis Crailsheim. Christen aus verschiedenen Gemeinden und Gemeindschaften treffen sich jeden Samstagabend an wechselnden Orten im sogenannten „Offenen Abend“.

Interessante Persönlichkeiten, Prediger oder Missionare werden als Referenten zu diesen Veranstaltungen eingeladen. Neben vielen weiteren Aktivitäten wie beispielsweise den „Kindertagen“ finden jeden Sommer Freizeiten für Kinder und Jugendliche statt. pm

