Nicht zu alt für Streiche

Schrozberg.Die Zauberbühne kommt mit „Oma! Schreit der Frieder“ am Montag, 21. Januar in den Kultursaal von Schloss Schrozberg. Beginn ist um 15.30 Uhr, Einlass ab 15.15 Uhr.

„Oma!“, schreit der Frieder und zupft an Omas Rock. „Oma, ich will jetzt mal was ganz Tolles mit dir machen.“ Frieders Oma ist zwar schon über 70 Jahre alt, aber zu alt um Streiche zu machen, ist sie nicht. Nur nicht gleich und sofort, denn im Hause warten so viele andere Dinge, die erledigt werden müssen. Da wird ja wohl der „Bub Ungeduld“ noch etwas warten können. Bei den drei Geschichten „In der Wüste“, „Paket“ und „Gespenster“ nach den Geschichten von Gudrun Mebs werden die kleinen und großen Zuschauer ihren Spaß haben.

Veranstalter ist die Stadtverwaltung Schrozberg; Karten gibt’s nur an der Tageskasse. stv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019