Noch nie so viele am Start

Man muss nur Kimme und Korn in eine Linie mit dem Ziel bringen und im richtigen Moment abdrücken. In der Theorie ganz einfach, einen Treffer zu landen. Die Schwierigkeit liegt in der Umsetzung.

Aub. Beim Preisschießen anlässlich des Schützenfestes in Aub gelang diNico Fabiano das Umsetzen am besten. Mit einem 33-Teiler gewann er den Wettbewerb vor 105 weiteren Teilnehmern. Schützenmeister Otmar Stüber hatte zu Beginn der Siegerehrung von Rekordbeteiligung gesprochen. Bereits um die Mittagszeit hatten die Schützen in festlichem Zug ihren Vorjahresschützenkönig Roman Menth von zu Hause abgeholt.

In Aub ist es Tradition, dass nicht nur die Feuerschützen auf die Königsscheibe schießen, sondern dass verschiedene Vereine eigene Schützenkönige ermitteln. Den ganzen Nachmittag über herrschte deshalb reger Schießbetrieb an den Ständen.

Die Spannung stieg bei der Bekanntgabe der Ergebnisse. So bewies nach dem Gewinner Florian Menth mit einem 58-Teiler die zweitbeste Zielgenauigkeit. Martin Deppisch mit einem 65-Teiler, Andrea Böhm mit einem 71-Teiler und Marina Moritz mit einem 75-Teiler folgten auf den weiteren Plätzen.

Beim Lichtgewehrschießen der Jugend bewies Franzi Menth die beste Treffsicherheit. Ihr folgten Lorenz Neeser, Simon Lehmann, Moritz Rupp und Marlon Weber auf den Plätzen.

Sieben Vereine aus Aub und Baldersheim beteiligten sich mit eigenen Wettbewerben. Bei der Auber Feuerwehr darf Uwe Weinmann für ein Jahr die Königskette tragen, Florian Menth und Christian Melber sind erster und zweiter Ritter.

Schützenkönig der Fischerfreunde aus Baldersheim wurde Georg Stegmaier vor Gerd Bauer und Burkard Hüblein. Königswürden bei der Historischen Trachten und Stadtkapelle Aub errang Denise Wolf, gefolgt von Paul Neeser und Lukas Kirschschlager.

Auch die Kolpingfamilie hat mit Luzia Abel eine Schützenkönigin, der Leo Mitzler als erster Ritter und Anita Pfeuffer als zweite Ritterin zur Seite stehen. Bei der Musikgemeinschaft Baldersheim/Burgerroth, die sich erstmals am Königsschießen beteiligte, geht Philip Stegmaier als erster Schützenkönig in die Annalen ein, Michael Flury und Josef Hoos assistieren als erster und zweiter Ritter.

Die Schützenkrone des TSV darf Kai Lörner tragen, der sich im Königsschießen vor Nico Fabiano und Markus Kremer durchsetzen konnte. Bei der Wasserwacht schließlich erwies sich Marina Moritz als zielsicherste Schützin vor Burkhard Mitzler und Michael Schwarz.

Das Kleinkaliberschießen auf die Bürgerscheibe gewann Moritz Kirchschlager vor Heinrich Merkert und Georg Stegmaier.Bei der Schützenjugend setzte sich Simon Lehmann vor Markus Merkert und Moritz Rupp durch. Beim Königsschießen der Auber Feuerschützen schließlich ging es spannend zu. Kaum zu unterscheiden waren die Treffer, die die drei besten Schützen auf die Königsscheibe abgegeben hatten. Wie Christian Melber zu berichten wusste, lagen die Treffer nur um tausendstel Millimeter auseinander. Letztendlich aber konnte sich Bürgermeister Robert Melber einen Traum verwirklichen. Viele Jahre vergebens hatte er sich bemüht, Schützenkönig zu werden, scheiterte oft so knapp, wie er jetzt gewonnen hatte. Er durfte sich vom Vorjahres-Schützenkönig Roman Menth die Königskette umhängen lassen und gewann das Königsschießen vor Schützenmeister Otmar Stüber und Heinrich Merkert.

