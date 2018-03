Offen und voll Lebensfreude

Anzeige

Aub.Mit einem Konzert der Band „Mosaik“ eröffnet der Auber Spitalkeller seine Konzertreihe „Still got the Blues“. Am Samstag, 10. März tritt die Band im Keller der Spitalscheune auf.

Mosaik featuring Steffi List ist eine Inklusionsband der Mainfränkischen Werkstätten, also eine Band, in der Musiker mit und ohne Behinderung Musik machen, mittlerweile seit fünf Jahren. Die Lieder erzählen von Themen wie Inklusion, Toleranz und Menschlichkeit. Dabei präsentieren sie ihre Songs mit faszinierenden Andersartigkeit. Offen und voller Lebensfreude regen sie zum Nachdenken an. Unterstützt wird die Band durch die unterfränkische Rockröhre Steffi List. Tickets können noch bestellt werden unter kontakt@still-got-the-blues-aub.de. Beginn ist um 20 Uhr. Der Spitalkeller öffnet um 19 Uhr.