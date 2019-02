Offene Türen in der Breitinger-Schule

Künzelsau.Alle interessierten haben am Freitag, 7. Februar die Möglichkeit, in der Karoline-Breitinger-Schule in Künzelsau einen Blick hinter die Kulissen zu werfen: Die Schule für Gesundheit, Pflege und Hauswirtschaft im Hohenlohekreis öffnet ab 14 Uhr ihre Türen. Ab 17 Uhr finden separate Informationsveranstaltungen zu den einzelnen Schularten statt.

Schüler haben neben den Ausbildungsschularten die Möglichkeit, sämtliche Bildungsabschlüsse zu erwerben – vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur. Am Tag der offenen Tür informiert die Schule insbesondere über Aus- und Weiterbildungen im Bereich Pflege. Besucher lernen in neu gestalteten Räumen spannende Mitmach-Aktionen die Schule kennen: ob im Labor forschen oder den Umgang mit Säuglingen. Erste-Hilfe-Maßnahmen und „Wellness“ in der Pflege runden das Informationsangebot ab.

Das Sanitätshaus Seitz stellt an diesem Tag neue Technik im Gesundheits-und Pflegebereich in einer Ausstellung vor. pm

