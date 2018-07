Offene Türen in der Feuerwache

Anzeige

Die neue zentrale Atemschutzwerkstatt in Künzelsau ist nach knapp zehn Monaten Bauzeit fertig.

Künzelsau. Am Sonntag, 29. Juli wird der Anbau an die Feuerwache in Künzelsau mit einer Feier um 11.30 Uhr eingeweiht. Interessierte können sich beim Tag der offenen Tür bis 18 Uhr in der Feuerwache umzusehen. Die Jugendfeuerwehr bietet eine Spielstraße an.

Die zentrale Atemschutzwerkstatt wurde beim Unwetter am 29. Mai 2016 schwer in Mitleidenschaft gezogen. Für die Wiederherstellung nach den heutigen Vorschriften war mehr Platz und deshalb ein Anbau an die Feuerwache erforderlich.