Oldtime-Jazz unter freiem Himmel

Bächlingen.Die Oldtime-Jazzband „Salt City Stompers“ spielt am kommenden Sonntag, 1. Juli ab 11 Uhr im Rahmen des traditionsreichen Mosesmühlen-Jazzfrühschoppens am Jagstwehr in Bächlingen bei Langenburg.

Angesiedelt zwischen Dixieland und Swing, jazzt diese aus der Salzstadt am Kocher stammende, längst über den Hohenloher Raum hinaus bekannte Band in klassischer Besetzung – mit drei Bläsern, getragen von einer swingenden Rhythmusgruppe – und das in mitreißender Manier. Immer wieder haben die Musiker in der Vergangenheit ihr Können bei ihren Auftritten an der Jagst unter Beweis gestellt, und sind dabei bei den Frühschoppenfans auf begeisterte Akzeptanz gestoßen. pm