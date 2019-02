Oldtimer-Fans kommen auf ihre Kosten

Schrozberg.Der Bund der Selbstständigen veranstaltet den „Schrozberger Sommer“, der am Sonntag, 19. Mai., stattfindet. Handel, Gewerbe und Industrie öffnendann ihre Tore.

Einer der Höhepunkte ist eine Oldtimer-Rallye. Die Vormittags-Tour von der Jagst ins Kochertal führt über Unterregenbach und Vogelsberg nach Künzelsau zur Durchfahrtskontrolle (DK) am alten Rathaus. Die Teilnehmer und ihre Autos werden dort vorgestellt.

Zur Nachmittagsrunde führt das Bordbuch nach Weikersheim. An der DK auf dem Marktplatz werden die Teilnehmer von Stefan Götzelmann begrüßt, der auch die Moderation zur Präsentation ihrer Fahrzeuge macht. Der Boxenstopp bei Timo Ströbel in Spielbach ist die letzte DK. Auf drei Gleichmäßigkeitsprüfungen kann der Umgang mit der Stoppuhr unter Beweis gestellt werden. Auch kleinere Aufgaben, die vom Fahrzeug aus erledigt werden können, warten auf die Fahrer. Der Abschluss mit einer Siegesfeier findet auf dem Marktplatz statt. Eine rechtzeitige Anmeldung ist notwendig, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Der Fahrplan im Detail: Ab 6.30 Uhr Check-In mit Frühstück sowie Dokumentenabnahme, Übergabe der Fahrtunterlagen und Fahrzeugabnahme im Fashion Outlet Schrozberg.

8.30 Uhr: Startschuss zur ersten Etappe. An der DK Künzelsau erfolgt um 10 Uhr die Präsentation der Fahrzeuge, bevor es um 12 Uhr in die Mittagspause im Kultursaal Schrozberg geht. Um 13 Uhr Re-Start „Raiba Schrozberg“, 40 Minuten danach werden die Fahrzeug an der DK Weikersheim präsentiert. Ab 15 Uhr heißt es „Kaffeepause“ bei der Firma Manz in Münster. Um 16 geht es über die Ziellinie am Marktplatz Schrozberg, bevor um 17.45 die Siegerehrung vollzogen wird. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019