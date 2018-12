Orte der völligen Verwirrung

Schwäbisch Hall.Zum Jahresausklang der reihe „Literatur live“ präsentieren Kulturbüro Schwäbisch Hall und Stadtbibliothek am Mittwoch, 12. Dezember einen heiteren Abend mit Peter Littger und seinem neuen Buch „Lost in Trainstation“.

Man erfährt aber nicht nur Lustiges sondern auch Lehrreiches über unsere Lieblingsfremdsprache, illustriert durch eine Bilderschau. Die Veranstaltung ist zugleich Teil der Britischen Kulturwochen Schwäbisch Hall, die im Jahr 2019 fortgesetzt werden – bis zum „Brexit“.

Bestseller geschrieben

Peter Littger schaut augenzwinkernd auf unser deutsch-englisches Kauderwelsch. Das Bilderbuch „Lost in Trainstation“ versammelt die schönsten Beispiele unserer alltäglichen Sprachverwirrung: auf Straßen und Plätzen, im Osten und im Westen, an Flughäfen und nicht zuletzt auf Bahnhöfen.

„English made in Germany“ ist die Spezialität von Peter Littger (geboren 1973 in Aachen). Er besuchte ein englisches Internat und studierte in Berlin und London. Er war u.a. Redakteur der „Zeit“ und ein Gründungsredakteur von Cicero. Heute ist er Berater für Medieninhalte, Autor und Kolumnist für „Spiegel Online“ und das „Manager Magazin“. Auf der Bühne ist er der „Denglische Patient“. Als Juror im „Bundeswettbewerb Fremdsprachen“ engagiert er sich für die Förderung von Schülern. Seine Bücher „The Devil lies in the Detail“ Teil 1 und 2 wurden Bestseller.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018