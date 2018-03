Osterbräuche plus beschwingtes Stadtfest

Anzeige

Rothenburg.Gelebte Osterbräuche, ein beschwingtes Stadtfest vor historischer Kulisse und die abwechslungsreiche Wanderwoche – im Frühjahr startet Rothenburg ob der Tauber durch. Für den frühen Besucher lohnt sich der Ausflug in die Tauberstadt richtig: Am Markusturm mitten in der Altstadt können sich Besucher kaum sattfotografieren.

Rund um das Osterwochenende wird das noch einmal auf die Spitze getrieben, wenn der Brunnen in der Rödergasse geschmückt daherkommt und mit der historischen Stadtbefestigung im Hintergrund ein einzigartiges Panorama abgibt.

Ähnlich eindrucksvoll wie der Röderbrunnen präsentiert sich der Herrnbrunnen in der breiten Herrngasse, der den Weg in den Burggarten weist. Von hier aus erstreckt sich der Blick ins frische Grün des Taubertals.