Öhringen.Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg unter der Leitung von Hannes Krämer kommt am Sonntag, 15. April, um 17 Uhr in die Öhringer Kultura mit dem Programm „Festliche Ouvertüre und große Sinfonie“

Mit dem Konzert findet der jährliche Festabend der Kulturstiftung Hohenlohe statt. Dieses Jahr neu ist jedoch der Austragungsort. Zum ersten Mal wird die Veranstaltung in der Öhringer Kultura durchgeführt. Das Konzert richtet sich aber auch an all diejenigen, die die Arbeit der Stiftung näher kennenlernen möchten sowie an alle Musikbegeisterte.

Mit der Einladung des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg, in dem sich rund 80 Musikerinnen und Musiker zwischen 13 und 20 Jahren vereinen, steht allerdings eine für den Kulturbetrieb wichtige Zielgruppe im Fokus: Die Stiftung lädt ausdrücklich junge Menschen zu diesem Konzert ein. Gerade wenn man ein Musikinstrument lernt oder spielt, ist das Erlebnis eines großen Orchesterklangs, der durch jede einzelne Stimme entsteht, ein eindrucksvolles Erlebnis.