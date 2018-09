Ochsenfurt.In Zusammenarbeit von Katholischem Seniorenforum im Dekanat Ochsenfurt und dem Casablanca-Kino in Ochsenfurt gibt es von September bis April wieder das „Kino am Nachmittag“ – in der Regel am zweiten Mittwoch im Monat.

Die neue Filmstaffel beginnt am Mittwoch, 12. September um 14.30 Uhr mit dem aktuellen Film „Papst Franziskus – ein Mann seines Wortes“ Regisseur Wim Wenders bereitet dem amtierenden Papst Franziskus mit diesem Dokumentarfilm eine filmische Bühne und zeigt dessen grundsätzliche Ideen auf: „Solange die Kirche ihre Hoffnungen auf Reichtümer setzt, hat Jesus dort keinen Platz.“

In vielen Dokumentaraufnahmen der zahlreichen Reisen des Papstes zu den Brennpunkten der gesamten Welt und in vier ausführlichen Interviews dokumentiert Wim Wenders nicht nur dessen Ideen, sondern auch das ungeheure Charisma der Person Franziskus, eines Menschen, der seine Botschaften lebt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.09.2018