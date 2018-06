Parklücke war für 77-Jährigen zu klein

Anzeige

Rothenburg.Am Edeka-Parkplatz in Rothenburg wurde am Mittwoch zwischen 10.15 und 10.35 Uhr ein geparkter Pkw Opel angefahren und an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Einen in der Spitalgasse geparkten Pkw, Mazda, rot, hat ein unbekannter Täter zwischen 29. Mai, 14.30 Uhr, und 30. Mai, 7.45 Uhr, am rechten Außenspiegel und an der Beifahrertüre beschädigt. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro.

In der Zierleinstraße hat ein unbekannter Täter zwischen 14. und 22. Mai einen weißen Pkw Dacia, der dort geparkt war, beschädigt, indem er tiefe Kratzer in der Beifahrertüre angebracht hat. Der Unbekannte verursachte so einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. An dem gleichen Pkw wurde in der Nacht zum 1. Juni der Lack erneut verkratzt. Hinweise in allen Fällen an die Polizeiinspektion Rothenburg, Telefon 09861/9710.

Zettel zurück gelassen

Am Samstag gegen 10.30 Uhr touchierte ein 80jähriger Mann beim Ausparken mit seinem BMW X3 auf dem Lidl-Parkplatz in Rothenburg einen geparkten Pkw. Der Mann klemmte einen Zettel unter die Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeugs, ging einkaufen und fuhr danach weg. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und verständigte die Polizei. Der Sachschaden an dem beschädigten Pkw beläuft sich auf rund 3000 Euro.