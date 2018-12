Partnerstädte machen ihre Aufwartung

Crailsheim.Crailsheim und seine internationalen Beziehungen sind das zentrale Thema am Stadtfeiertag. Zwischen dem 23. und 27. Februar 2019 gibt es mehrere Gelegenheiten zum Feiern und Austauschen.

Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass zum Stadtfeiertag verschiedene Veranstaltungen durchgeführt werden: ein ökumenischer Gottesdienst, der heimatgeschichtliche Abend, der Fackelzug der Bürgerwache mit anschließendem Empfang des Oberbürgermeisters und die Horaffengala in der Eventlocation Hangar bereits am Samstag vor dem Stadtfeiertag. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr wird auch 2019 ein Bürgerfest im Hangar gefeiert.

„Crailsheim international – Freunde in Ost und West“ ist das Motto der Horaffengala 2019 am Samstag, 23. Februar, in der Eventlocation Hangar. Bei der Gala stehen die Städtepartnerschaften im Mittelpunkt. Anlass ist das 50-Jahr-Jubiläum mit der französischen Partnerstadt Pamiers.

Horaffengala

Für den kreativen Rahmen und ein abwechslungsreiches Programm ist die Horaffengala bekannt. Die Gäste können sich auf viele Ideen zum Thema freuen. Für den nötigen Schwung am Abend sorgt die Band „Route 66“.

Das Programm gestaltet sich auch 2019 abwechslungsreich mit Tanz, Unterhaltung und Show-Acts. Für den Showteil wurden international bekannte Varieté- Künstler gewonnen. So wird Dobs Brugal mit einem Cyber-Koffer faszinieren, Jenny Kastein von der Artistenfamilie Flic Flac, Teilnehmerin bei der RTL-Sendung „Das Supertalent 2018“, wird in einem Ring an der Decke schweben und das französische Duo „Izimagic“ zeigt Haute Couture auf ganz neue, eindrucksvolle Art und Weise.

Am Abend werden alle Crailsheimer Partnerstädte vorgestellt. Aus der Partnerstadt Bilgoraj in Polen wird die Gruppe „Wygibusy“ anreisen und die Veranstaltung musikalisch begleiten. Die Gäste dürfen auf viele weitere Höhepunkte gespannt sein.

Ökumenischer Gottesdienst

Der von Maler Gerhard Frank eigens für die Veranstaltung geschaffene Städtepartnerschafts-Horaff wird auch in diesem Jahr unter den Gästen verlost. Das Regieteam wird mit kleinen und großen Überraschungen alles daran setzen, einen erlebnisreichen Abend zu bieten. Der ökumenische Gottesdienst zum Stadtfeiertag am Sonntag, 24. Februar, um 9.15 Uhr wird in der St.-Bonifatius-Kirche am Volksfestplatz gefeiert. Für den musikalischen Teil des Gottesdienstes sorgt die Stadtkapelle Crailsheim unter der Leitung von Musikdirektor Franz Matysiak. Der heimatgeschichtliche Abend ist am Sonntag, 24. Februar, um 19 Uhr im Ratssaal. Dort wird Stadtarchivar Folker Förtsch über Frauen berichten, die die Stadtgeschichte nachhaltig geprägt haben. Zuvor wird Bürgermeister a. D. Herbert Holl über die langjährige Geschichte der immer noch nicht realisierten Stadthalle referieren. Der Abend wird von der Gruppe „Echt handg’macht“ umrahmt.

Nach dem Erfolg im letzten Jahr gibt es auch 2019 ein Bürgerfest, das am Dienstag, 26. Februar, ab 19 Uhr im Hangar über die Bühne geht. Erweitert um eine Szene wird noch einmal die Stadtgeschichte unter dem Titel „Keck und unerschrocken“ aufgeführt. In der Pause informieren die Städtepartnerschaftskomitees auf der Ausstellungsfläche über die jeweilige Partnerstadt und bieten landestypische Dinge an.

Anschließend werden verschiedene Crailsheimer Gruppen auf der Bühne ihr Können zeigen und auch Fußballkünstler Chris Bröcker seine einzigartige Ballkontrolle unter Beweis stellen. Zum Abschluss will die Gruppe „Halli Galli“ für Stimmung sorgen.

Gebäck für Kinder und Senioren

Eine der schönsten Traditionen anlässlich des eigentlichen Stadtfeiertags, der immer am Mittwoch vor Fastnacht abgehalten und in diesem Jahr am 27. Februar gefeiert wird, ist die Verteilung von Horaffen an die Kinder, Jugendlichen und Senioren der Stadt. Über 10 000 Stück des Hefegebäcks werden in Kindergärten, Schulen und Senioreneinrichtungen ausgegeben. Dies ist eine Erinnerung an die Belagerung der Stadt und deren Rettung.

Der traditionelle Aufmarsch der Bürgerwache beim Bürgerempfang am Abend des Stadtfeiertags wird in diesem Jahr erneut um 19.15 Uhr vor dem Rathaus stattfinden. Anschließend empfängt im Ratssaal Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer geladene Gäste und rundet somit den Veranstaltungsreigen ab.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 31.12.2018