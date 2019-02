Passanten angeschrien, Polizisten bedroht

Schwäbisch Hall.Ein 26-jähriger Mann fiel am Freitagmittag mehreren Schwäbisch Haller Bürgern auf, weil erauf dem Aldi- und Rewe-Parkplatz in der Salinenstraße wahllos Passanten anschrie und auf Motorhauben trommelte. Nachdem er durch eine Polizeistreife angesprochen wurde, verhielt er sich sofort äußerst aggressiv und drohte den Beamten damit, sie „abzustechen“. Er rannte ohne auf den Verkehr zu achten auf die andere Straßenseite und schrie dort zwei unbeteiligte Frauen an. Aufgrund seines Verhaltens wurde er durch die Polizisten in Gewahrsam genommen und leistete hierbei erheblichen Widerstand. Außerdem bedroht und beleidigte er die eingesetzten Beamten. Auch die Gewahrsamseinrichtung der Polizei wurde durch den Mann beschädigt, weshalb er nun mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen hat. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019