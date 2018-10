Per Smartphone Strom aus Wasserkraft tanken

Tauberrettersheim.Mit der ersten öffentlichen Ladesäule für Elektroautos in Tauberrettersheim gibt es diesbezüglich wieder einen kleinen weißen Flecken im südlichen Würzburger Landkreis weniger.

In Kooperation mit Ladenetz.de hat die Müller-Mühle GmbH & Co KG Elektrizitätswerk zwei Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils 22 Kilowatt an der Buswendeplatte bei der Balthasar-Neumann- Brücke installiert.

Die regenerative Energie, mit Strom zu hundert Prozent aus der örtlichen Wasserkraft, ist ohne Vertrag möglich und kann für Jedermann mit einer RFID-Karte oder Smartphone-App bezahlt werden, wie Geschäftsführer Volker Müller mitteilte. Auch die beiden Bürgermeister Hermann Öchsner und Paul Wunderlich freuen sich über die erste „Tankstelle“ zur Infrastruktur der Elektro-Mobilität an diesem attraktiven Standort. brun

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018