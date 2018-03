Perpetuum Mobile seit 44 Jahren

Anzeige

Bovenzenweiler.Ein „Perpetuum Mobile“ ist eine Konstruktion, die einmal in Gang gesetzt, ständig in Bewegung bleibt. Das ist physikalisch nicht möglich – außer im Limpurger Land. Dort gibt es seit 44 Jahren die gleichnamige Band und ein Ende ist nicht abzusehen.

1973 trat die Gruppe um Martin Jäkel zum ersten Mal in Oberrot auf, inzwischen hat sich das Personal etwas verändert und auch der Musikstil wandelte sich. Anfangs spielte man eher den Blues, in den 80ern war dann Jazz-Rock angesagt, schließlich feierte der Blues wieder eine Renaissance – nicht zuletzt durch das Gaildorfer Bluesfestival, an dem die Musiker z.T. auch organisatorisch mitwirken. Und alle Musikstile sind heute im Repertoire der Band geblieben und zu finden. An den musikalischen Geräten Schlagzeug, Piano, Gitarre, Bass und den Stimmbändern sind bis heute Könner am Werk. Sie spielen von Blues- und Rockklassikern bis zu Anleihen aus der Jazz- und Soulmusik alles was Freude und Laune macht - bei den Feuchters in Bovenzenweiler am Freitag, 9. März ab 20 Uhr.