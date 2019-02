Pfefferspray: Frau bei Streit verletzt

Dörzbach.Im Rahmen des Pferdemarktes kam es am Samstag, 12. Februar, um circa 17.45 Uhr in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Dörzbach zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen.

Dabei sprühte eine 46-jährige Frau einer 22-Jährigen mit Pfefferspray ins Gesicht und verletzte sie dadurch leicht.

Unabhängig davon kam es zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen. Als es doch handfester wurde, stürzte eine Person zu Boden und zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu.

Die 22-jährige Frau kam mit dem Rettungsdienst in ein nahes Krankenhaus. Durch einschreitende Polizeibeamte vor Ort konnte die Lage schließlich unter Kontrolle gebracht werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.02.2019