Pferdemarkt in Dörzbach

Dörzbach.Der Frühjahrspferdemarkt in Dörzbach findet jedes Jahr am zweiten Samstag im Februar statt – diesmal ist dies der 9. Februar. Höhepunkt ist ein farbenprächtiger Umzug mit überwiegend kommunalpolitischen Themen. Vormittags lädt die Gemeindeverwaltung zur Mostprämierung in die Gemeindehalle Universum ein. Der Krämermarkt und zahlreiche Ausstellungen runden das vielseitige Programm ab. Aufgrund der Vollsperrung der B19 in Richtung Rengershausen/Bad Mergentheim, muss die Streckenführung des Umzuges am Frühjahrspferdemarkt geändert werden. Die Änderung der Streckenführung ist laut Gemeindeverwaltung in Arbeit.

