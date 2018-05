Planetenforscher über Mond-Reise

Anzeige

Künzelsau.Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Institut für Planentenforschung hält einen Vortrag am 7. Juni im Rathaus Künzelsau (19.30 Uhr). Der Planetenforscher spricht bei freiem Eintritt über die „Reise zum Mond“.

Wird Alex Gerst auf dem Mond landen? Was wissen wir über die Lebensbedingungen dort? Nur einen Tag nach Alexander Gersts Start vom Weltraumbahnhof Baikonur zur ISS wird Ulrich Köhler berichten. Er ist Diplomgeologe am DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof und hat ein Buch über unseren Nachbarn herausgegeben.

Ulrich Köhler ist in Künzelsau bereits sehr gut bekannt. Er gestaltete die Ausstellung „Das neue Bild vom Nachbarn Mars“ mit, die im August vergangenen Jahres im Carmen-Würth-Forum in Künzelsau gezeigt wurde. stv