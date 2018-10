Plus-Zahlen sorgen für gute Stimmung

Blaufeldens Kämmerer Roland Bach blickt positiv aufs Jahr 2017 zurück. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt weiter, die Gewerbesteuereinnahmen steigen. Doch auch Mehrausgaben schlagen zu Buche.

Blaufelden. Eine Überraschung hat Blaufeldens Kämmerer Roland Bach in der vergangenen Gemeinderatssitzung präsentiert: Laut der Jahresrechnung 2017 liegt das Haushaltsvolumen nun bei rund 20,7 Millionen Euro. Angedacht waren etwa 17,7 Millionen Euro. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen dabei rund 17 Millionen Euro statt wie geplant 15,1 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt steigt von geplanten 2,6 Millionen Euro auf 3,7 Millionen Euro.

Erfreulich ist vor allem der Rückgang des Schuldenstands der Gemeinde. Dieser nimmt kontinuierlich ab. Waren es im Jahr 2005 noch mehr als 5 Millionen Euro und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 942 Euro, liegt die Gemeinde Ende 2017 knapp unter 3 Millionen Euro, was eine Verschuldung von 569 Euro pro Bürger bedeutet.

Hohe Schwankungen

Besonders erfreut zeigt sich die Gemeindeverwaltung auch über die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt: rund 1,9 Millionen Euro. Das sind knapp 1,4 Millionen Euro mehr als geplant. Zurückzuführen ist dies auf den hohen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen, die bei rund 4,1 Millionen Euro liegen – 1,3 Millionen Euro über dem Ansatz.

In den allgemeinen Rücklagen befinden sich Ende 2017 rund 2 Millionen Euro. Diese Summe wird auch dringend benötigt. „Zum einen, um die Schwankungen des Finanzausgleichs im Jahr 2019 auszugleichen und zum anderen stehen noch weitere große Maßnahmen beim Breitbandausbau, am Kindergarten oder den Kläranlagen an, die finanziert werden müssen“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Höhere Personalkosten

Nicht nur höhere Einnahmen lassen sich in der Jahresrechnung finden. Zu den größten Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt gehören die kirchlichen Kindergärten (rund 70 000 Euro). Zurückzuführen ist dies auf höhere Personalkosten und auf den Umzug des Kindergartens in Blaufelden in den örtlichen Kleistweg. Auch der Abmangel im Bäderbereich ist gestiegen. Durch die verlängerte Badesaison stiegen die Ausgaben. Die bevorstehende Sanierung des Hallenbads neben dem Schulzentrum in Blaufelden und ein Anbau sowie Ausbesserungsarbeiten am Becken und der Austausch der Entfeuchtungsanlage haben die Kosten im Vorjahr um rund 83 000 Euro erhöht.

Für die Feuerwehr wurde ebenfalls mehr Geld ausgeben als ursprünglich geplant (rund 80 000 Euro). Neue Dienstkleidung und der Großbrand in Raboldshausen trugen maßgeblich zur Erhöhung bei.

„Das sind gute Zahlen. Aber wir dürfen nun nicht leichtsinnig werden“, fasst Blaufeldens Bürgermeisterin Petra Weber die Zahlen der Jahresrechnung 2017 am Ende zusammen. jih

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018